В Новосибирске «карточным домиком» сложился двухэтажный торговый центр, под завалами оказались люди: что известно о ЧП

В Новосибирске обрушилась крыша двухэтажного торгового центра, под завалами оказались люди. Одной из вероятных причин ЧП специалисты называют скопление снега на кровле здания. Об этом NGS.RU пишет в среду, 21 января.

Информация о происшествии поступила экстренным службам в 16:10 по местному времени. Почти сразу к месту стянули спасателей, медиков, полицию и представителей надзорных органов. Район оцепили, начался разбор конструкций.

В прокуратуре региона сообщили, что обрушилась кровля административного здания №26 на улице Наумова. Там же уточнили, что обстоятельства произошедшего проверяют, а по факту ЧП организована проверка. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет России.

По данным городских властей, сначала стало известно о двух пострадавших. Во время поисковых работ спасатели нашли внутри здания ещё одного человека — всего помощь понадобилась троим. В региональном МЧС отметили, что, по имеющейся информации, других людей в торговом центре быть не должно. Тем не менее конструкцию планируют разобрать полностью, чтобы исключить риск.

На место также прибыл начальник главного управления МВД по региону Андрей Кульков. Полицейские обеспечивали охрану территории и проезд спецтехники.

Момент обрушения попал на видео. На кадрах видно, как из здания вылетают окна, после чего оно стремительно оседает. Обломки задели припаркованные поблизости автомобили.