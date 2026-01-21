Жительница Калининградской области завалила телеграм-канал крамольными комментариями и заработала на срок

ВКонтакте

В Калининградской области женщина активно писала в телеграм-канале комментарии с призывами к насилию, публикации привлекли внимание силовиков. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ в среду, 21 января.

По данным ведомства, дама 1972 года рождения оставляла высказывания о расправах над военнослужащими, должностными лицами правительства и депутатами Государственной думы. Комментарии публиковались неоднократно.

Сотрудники управления ФСБ зафиксировали эту активность и пресекли её. По итогам проверки в отношении жительницы области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, при которых подобные комментарии появились в сети.