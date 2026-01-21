В Калининграде 12-летняя пациентка ДОБ сломала руку, споткнувшись о рваный линолеум

ВКонтакте

В Калининграде 12-летняя школьница сломала руку, находясь на лечении в детской больнице. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале областного суда в среду, 21 января.

Инцидент произошёл 31 марта 2025-го в палате, где находилась пациентка. Девочка зацепилась за край линолеума, который отклеился и торчал, потеряла равновесие и упала. В результате ребёнок получил перелом правой руки. Из-за травмы школьница испытывала боль и стресс, а также была ограничена в повседневной жизни — вплоть до 21 апреля ей пришлось носить гипсовую повязку, что доставляло неудобства, в том числе во время учёбы в школе.

Позже при осмотре палаты установили, что пол был застелен линолеумом из двух частей. Стык между ними закрепили двусторонним скотчем, который со временем износился из-за регулярной влажной уборки и эксплуатации.

После произошедшего в суд с иском обратился прокурор, действующий в интересах калининградки. В пользу девочки — в лице её законного представителя, отца — он просит взыскать с медучреждения компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Иск приняли к производству.