«Такая же авария была в декабре»: владелец аптеки в Гурьевске, куда влетел Audi, считает перекрёсток опасным

Ссылка Владелец гурьевской аптеки, в стену которой врезался Audi, утверждает, что это не первое ДТП на перекрёстке улиц Советской и Калининградское Шоссе. Александр поделился с «Клопс» мнением, что всему виной неправильная организация дорожного движения. Авария произошла, когда сотрудники-фармацевты уже были на работе. После их звонка хозяин аптеки уже через 15 минут примчался на место. «Увидел, что части стены нет. Женщина‑пешеход получила ранение», — вспоминает Александр. К этому моменту пострадавшую уже унесли на носилках в скорую, а на месте работали полицейские и следственная группа. Водителя Audi Александр не застал.

Ссылка Разрушения после январского ДТП. Фото: Александр

Предыдущие происшествия Удар пришёлся в угол здания, в помещении буквально образовалась дыра. Мужчине пришлось искать специалистов, которые могли бы оперативно закрыть пробоину. По словам Александра, проблемы на перекрёстке начались после ремонта дороги. Уже три-четыре года здесь происходят аналогичные аварии. Это в разговоре с «Клопс» подтвердили и местные жители.

Повреждения здания в декабре 2025 года. Фото: предоставил Александр

2 декабря 2025 года автомобиль влетел в аптеку при похожих обстоятельствах. Пострадавших не было, но ущерб составил 180 тысяч рублей — это подтвердила проведённая экспертиза. Расследование продолжается до сих пор. «ГАИ определила виновником того, который поворачивал. Водитель подал в суд, и его признали невиновным. Признали виновным того, который влетел в аптеку. Но тот тоже подаёт в суд, так как виновным себя не считает: он тоже ехал на зелёный. Поэтому разбор ещё не закончился», — объясняет Александр. По его словам, несколько лет назад в такой же ситуации автомобиль наехал на опору светофора и незначительно повредил входную дверь аптеки.