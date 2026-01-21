«Такая же авария была в декабре»: владелец аптеки в Гурьевске, куда влетел Audi, считает перекрёсток опасным

Владелец гурьевской аптеки, в стену которой врезался Audi, утверждает, что это не первое ДТП на перекрёстке улиц Советской и Калининградское Шоссе. Александр поделился с «Клопс» мнением, что всему виной неправильная организация дорожного движения.
Авария произошла, когда сотрудники-фармацевты уже были на работе. После их звонка хозяин аптеки уже через 15 минут примчался на место. «Увидел, что части стены нет. Женщина‑пешеход получила ранение», — вспоминает Александр.
К этому моменту пострадавшую уже унесли на носилках в скорую, а на месте работали полицейские и следственная группа. Водителя Audi Александр не застал.
Предыдущие происшествия
Удар пришёлся в угол здания, в помещении буквально образовалась дыра. Мужчине пришлось искать специалистов, которые могли бы оперативно закрыть пробоину.
По словам Александра, проблемы на перекрёстке начались после ремонта дороги. Уже три-четыре года здесь происходят аналогичные аварии. Это в разговоре с «Клопс» подтвердили и местные жители.
2 декабря 2025 года автомобиль влетел в аптеку при похожих обстоятельствах. Пострадавших не было, но ущерб составил 180 тысяч рублей — это подтвердила проведённая экспертиза. Расследование продолжается до сих пор.
«ГАИ определила виновником того, который поворачивал. Водитель подал в суд, и его признали невиновным. Признали виновным того, который влетел в аптеку. Но тот тоже подаёт в суд, так как виновным себя не считает: он тоже ехал на зелёный. Поэтому разбор ещё не закончился», — объясняет Александр.
По его словам, несколько лет назад в такой же ситуации автомобиль наехал на опору светофора и незначительно повредил входную дверь аптеки.
В чём причина?
Хозяин аптеки уверен, что причина — в неграмотной организации движения. «Вдоль дороги установлены пешеходные ограждения, потом знак объезда препятствия справа и ещё один, показывающий само препятствие. Всё это затрудняет видимость, — Александр объясняет, что происходит при повороте налево, когда зелёный горит для двух направлений. — Да, я должен уступить, но если я не вижу, что навстречу едет машина, я продолжаю манёвр. По-хорошему, на светофоре должна быть стрелка, разрешающая отдельно поворот налево!»
ДТП произошло утром 14 января в Гурьевске на пересечении Калининградского шоссе и ул. Советской. Водитель легковушки вылетел на тротуар и припечатал 42-летнюю женщину к стене аптеки. Проходившая мимо другая местная жительница чудом успела увернуться от мчащегося на неё автомобиля.