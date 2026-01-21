Пьяный влюблённый калининградец устроил пожар в квартире и подъезде, после того как его бросила подруга

ВКонтакте

В Калининграде пьяный 52-летний мужчина устроил пожар, после того как от него ушла сожительница. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.

ЧП произошло днём 19 января в трёхэтажном доме на ул. Невского. Мужчина был настолько огорчён расставанием с подругой, что решил поджечь матрас и другие вещи в собственной квартире и общем коридоре. Увидев дым из окна и огонь в подъезде, соседи дважды вызвали экстренные службы.

Нетрезвый калининградец кашлял и задыхался, наглотавшись дыма. Безответно влюблённого хозяина квартиры увезли на скорой в больницу с отравлением продуктами горения.

В МЧС по Калининградской области пояснили, что на третьем этаже жилого многоквартирного дома горела входная дверь и бытовые вещи на площади 1 м2. Пожарные ликвидировали возгорание подручными средствами. На месте работали девять человек и две единицы техники.