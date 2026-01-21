СМИ: самолёт Трампа вылетел в Давос, но ему пришлось вернуться из-за неисправности

Самолёт президента США Дональда Трампа Air Force One вылетел в Давос, но ему пришлось вернуться из-за неисправности. Об этом, ссылаясь на Белый дом, пишет Рейтер в среду, 21 января.
«Белый дом заявил, что после взлёта экипаж самолёта Air Force One обнаружил «небольшую электрическую неисправность»...», — говорится в сообщении.
Из соображений крайней предосторожности было решено развернуть борт. Сам Трамп перед вылетом заявил представителям СМИ, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе будет интересной. При этом он «понятия не имеет, что произойдёт».
Президент США Дональд Трамп объявил о создании международной структуры под названием «Совет мира» и начал рассылать приглашения мировым лидерам. Изначально проект задумывался как инструмент контроля за ситуацией в секторе Газа, однако эксперты считают, что со временем он может превратиться в альтернативу существующим механизмам ООН.