СМИ: самолёт Трампа вылетел в Давос, но ему пришлось вернуться из-за неисправности

Самолёт президента США Дональда Трампа Air Force One вылетел в Давос, но ему пришлось вернуться из-за неисправности. Об этом, ссылаясь на Белый дом, пишет Рейтер в среду, 21 января.

«Белый дом заявил, что после взлёта экипаж самолёта Air Force One обнаружил «небольшую электрическую неисправность»...», — говорится в сообщении.

Из соображений крайней предосторожности было решено развернуть борт. Сам Трамп перед вылетом заявил представителям СМИ, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давосе будет интересной. При этом он «понятия не имеет, что произойдёт».