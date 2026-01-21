Сосед позвал: «Пойдём детей ловить»: калининградцы рассказали, как спасали семью из огня на Восточной (видео)

Мужчины из дома на улице Восточной в Калининграде, где произошёл пожар, растянули одеяло и спасли мать с тремя детьми. Что пережили жители горящей четырёхэтажки, «Клопс» рассказали свидетели.
Максим живёт на первом этаже рядом с погорельцами. Вернувшись с работы вечером 19 января, он почувствовал в квартире странный запах — как будто от палёных проводов.
«Потом в подъезде выбило свет. Я вышел — дверь соседки открыта.
Она стоит в халате, плачет, оттуда дым, собаки её выбегают...
Женщина говорит, что сидела на кухне и тут за стенкой в комнате начался пожар. Квартира маленькая, но она даже не поняла, как это произошло и что там начало гореть», — рассказывает Максим.
К тому моменту соседка уже надышалась дымом. Ей помогли выйти на улицу, откуда на скорой увезли в больницу. Вернулся с работы сын пострадавшей, он тоже стоял во дворе.
По одному сбрасывала детей
Максим побежал в машину за огнетушителем, но когда вернулся, войти в горящую квартиру уже никто не решился. Там всё заволокло дымом. Люди уже вызывали пожарных.
«Гарь пошла по всему подъезду, и мы все вышли на улицу. Кто-то закричал, что на втором этаже мама с детьми не могут открыть дверь и выбраться из квартиры. Огонь из окна первого этажа уже буквально валил, и пламя почти доставало до второго.
Сосед позвал меня: «Пойдём детей ловить». Внизу собралось около шести мужчин — все жители дома.
Женщина скинула нам одеяло. Мы растянули его под окном. Она по одному сбрасывала детей. Первый ребёнок был совсем маленький, ещё двое постарше, может быть, школьники. Мать успела их одеть. Затем сама женщина собралась прыгать — она тяжелее, была опасность, что ударится. Внизу был снег, всё обошлось, поймали всех.
Мама перепуганная была, дети тоже. Самый маленький вообще не понимал, что происходит».
Максим добавляет, что пожарные приехали быстро и тушили огонь около 10 минут. Потом из окна выкидывали тлеющие вещи.
«Люди повыбегали на улицу в чём были, толпились поблизости. Я сам был в тапках, которые потерял, когда ловили семью. В итоге оказался на морозе в одних носках», — вспоминает собеседник «Клопс».
Постелили под ноги куртку
Оксана (имя изменено по просьбе женщины) живёт на третьем этаже. Она увидела задымление в общем коридоре и велела дочери одеваться. Обе выбежали в подъезд.
«Уже ничего не было видно. Я слышала только голоса соседей где-то сверху и снизу. Свет фонариков пробивался. Где горело — было непонятно.
Уже дышать было невозможно — едкий дым. Уткнулись носами в одежду — и быстрее на улицу».
В окне второго этажа Оксана заметила женщину с ребёнком: та держала в руках какую-то тряпку. Сначала я подумала, что соседка будет махать пожарным, чтобы те её заметили. Оказалось, что это одеяло, которое она бросила стоящим внизу людям.
«Парни натянули его, и она стала скидывать детей. Нельзя было ждать пожарных, счёт на минуты шёл. Пламя с первого этажа доставало до второго, а они рядом, в соседнем окне стояли. Детей поймали, маме сказали спуститься как можно ниже. Она зацепилась руками за подоконник и прыгнула.
Три девочки были в верхней одежде, а мама полураздетая, в одних носках.
Ей постелили куртку под ноги, что-то дали накинуть, чтобы не замёрзла. Потом приехал её муж».
На улице было много людей. Оксана села погреться в машину соседей.
«Пожарные сделали всё молниеносно»
Евгений живёт рядом и ехал домой, когда увидел пожар. Он дважды звонил в 112, второй раз — когда показалось, что пожарные свернули не туда: «Они сначала на Тобольскую поехали, а потом уже заехали с Тихорецкой. Я видел, что со второго этажа выпрыгивает человек. Потом появилась девушка с ребёнком маленьким, босиком. Я предложил ей сесть в машину, но она, видно, в шоке была и пошла обратно к дому».
Наталья, живущая в соседнем доме, тоже видела маму с ребёнком на руках, шедшую по снегу в одних носках.
«Пожарные приехали очень быстро. Молниеносно, слаженно протянули рукава, сразу загасили пламя. Лестницу поставили, и туда один пожарный полез, видимо, чтобы убедиться, что всех спасли. Потом смотрю — он на снегу сидит, растерянный такой, обессиленный», — рассказывает Наталья.
Удостоверившись, что опасности нет, сотрудники МЧС проводили жильцов по квартирам.
«Они заходили, светили фонарями, всё проверяли, — говорит Оксана. — Ребята молодцы, ещё извинялись, что натопчут. В нашей квартире, да и у соседей невыносимый запах гари, всё закопчено. Мы ночевали у знакомых».
«Горело конкретно»
Как себя чувствует пострадавшая хозяйка загоревшейся квартиры, никто из соседей точно не знает. Днём 20 января все были на работе. Многие ночевали у родственников. Говорят, что в ночь на 20 января в доме не было света. У кого-то полопались стёкла. В некоторых квартирах, несмотря на мороз, были распахнуты окна.
«Где-то кондиционер сгорел, проводка. Свет в доме уже дали, а в погоревшей квартире прорвало трубу. Подъезд весь чёрный, воняет копотью. Горело конкретно.
Приходил вечером сын соседки. Мать ещё в реанимации, сам он живёт у друга.
Он, конечно, в шоковом состоянии. Ещё предстоит с управляющей компанией разбираться, я пока не вникал даже», — добавляет Максим.
Что говорят в МЧС
В ГУ МЧС по Калининградской области пояснили, что по факту пожара проводится проверка. Предварительная причина возгорания —аварийный режим электросети (электрооборудования). Точные причины пожара установят дознаватели МЧС России и эксперты.
В понедельник, 19 января в Калининграде на ул. Восточной при пожаре пострадала хозяйка загоревшейся квартиры на первом этаже. 57-летнюю женщину доставили в БСМП. Пламя тушили 13 человек при поддержке трёх спецмашин.