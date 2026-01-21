Сосед позвал: «Пойдём детей ловить»: калининградцы рассказали, как спасали семью из огня на Восточной (видео)

ВКонтакте

Мужчины из дома на улице Восточной в Калининграде, где произошёл пожар, растянули одеяло и спасли мать с тремя детьми. Что пережили жители горящей четырёхэтажки, «Клопс» рассказали свидетели.

Максим живёт на первом этаже рядом с погорельцами. Вернувшись с работы вечером 19 января, он почувствовал в квартире странный запах — как будто от палёных проводов.

«Потом в подъезде выбило свет. Я вышел — дверь соседки открыта.

Она стоит в халате, плачет, оттуда дым, собаки её выбегают...

Женщина говорит, что сидела на кухне и тут за стенкой в комнате начался пожар. Квартира маленькая, но она даже не поняла, как это произошло и что там начало гореть», — рассказывает Максим.

К тому моменту соседка уже надышалась дымом. Ей помогли выйти на улицу, откуда на скорой увезли в больницу. Вернулся с работы сын пострадавшей, он тоже стоял во дворе.

По одному сбрасывала детей

Максим побежал в машину за огнетушителем, но когда вернулся, войти в горящую квартиру уже никто не решился. Там всё заволокло дымом. Люди уже вызывали пожарных.

«Гарь пошла по всему подъезду, и мы все вышли на улицу. Кто-то закричал, что на втором этаже мама с детьми не могут открыть дверь и выбраться из квартиры. Огонь из окна первого этажа уже буквально валил, и пламя почти доставало до второго.

Сосед позвал меня: «Пойдём детей ловить». Внизу собралось около шести мужчин — все жители дома.

Женщина скинула нам одеяло. Мы растянули его под окном. Она по одному сбрасывала детей. Первый ребёнок был совсем маленький, ещё двое постарше, может быть, школьники. Мать успела их одеть. Затем сама женщина собралась прыгать — она тяжелее, была опасность, что ударится. Внизу был снег, всё обошлось, поймали всех.

Мама перепуганная была, дети тоже. Самый маленький вообще не понимал, что происходит».

Максим добавляет, что пожарные приехали быстро и тушили огонь около 10 минут. Потом из окна выкидывали тлеющие вещи.

«Люди повыбегали на улицу в чём были, толпились поблизости. Я сам был в тапках, которые потерял, когда ловили семью. В итоге оказался на морозе в одних носках», — вспоминает собеседник «Клопс».