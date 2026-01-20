Не давала проехать и ударила водителя погрузчика: очевидцы рассказали, как 22-летняя калининградка получила травму в ТЦ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Девушка, получившая травму в торговом центре, за несколько минут до ЧП ругалась с женщиной-водителем погрузчика, а потом бросилась на неё с кулаками. Об этом «Клопс» рассказали свидетели произошедшего.

Калининградка Надежда (имя изменено) часто бывает по работе в крупном ТЦ на окраине города. В тот вечер, 4 января, магазин работал до полуночи и около 22:00 был почти пустым.

«Я шла мимо алкогольных рядов. По широкому ряду вдоль магазина ездят погрузчики, они звонят и предупреждают людей, чтобы расступились. Я заметила девушку, которая стояла с тачкой и выкладывала продукцию. Рядом стоял погрузчик, вернее, это был штабелёр — он компактнее погрузчика. Им управляла женщина. Они с девушкой разговаривали явно на повышенных тонах, что-то выясняли. О чём они говорили, я точно не слышала. Мне показалось, что девушка не даёт ей проехать. Я приблизилась и услышала, как водитель штабелёра громко сказала: «Отойдите, я еду!» Я нырнула в перпендикулярный ряд, а девушка в этот момент бросила свою тележку и кинулась на эту штабелёршу. Причём налетела со всей дури так, что ударилась о машину телом, а потом кулаком ударила эту женщину в лицо.

После этого нападавшая упала, и её правая нога попала под штабелёр. С криками она отползла в сторону.

Она была в шоке, очень сильно орала. Перелома и крови сразу не было видно. Тут же подбежал молодой человек, как потом я поняла — её муж. Вместо того, чтобы броситься помогать пострадавшей, он кинулся на женщину с погрузчика и тоже ударил её кулаком в лицо. Уже потом побежал за аптечкой и начал оказывать девушке помощь».

Надежда говорит, что рядом была ещё одна покупательница. Обе женщины начали вызывать скорую. Водитель штабелёра была шокирована произошедшим и объясняла, что 20 минут не могла проехать и ждала, когда её пропустят.

«Как я поняла из разговоров, между женщинами были конфликты. Я всё понимаю, но не с кулаками же кидаться! Уже позднее я была в магазине, общалась с сотрудниками: мне сказали, что женщину отстранили от работы. Ещё тогда я дала ей свой номер и была готова рассказать о том, что на неё напали. Кроме того, я думаю, что она могла случайно поехать, а после удара нажала на педаль», — говорит свидетельница.

Это подтверждает и другой очевидец. По словам калининградца Владимира (имя изменено), чтобы техника тронулась, достаточно слегка нажать на педаль.

«Может, она машинально нажала в момент удара. Женщины до этого переругивались, молодая стояла в проходе, а оператор погрузчика не могла из-за неё проехать. Та женщина давно работает, у неё все корочки и допуски есть. Молодая начала первой её бить. Понятно, что конфликты бывают, но не с кулаками же кидаться при покупателях!» — говорит мужчина.

По словам Владимира, инцидент попал на камеры магазина, он сам видел эту запись. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Оператор погрузчика после случившегося ушла на больничный на фоне стресса.