В Калининграде 49-летний сварщик получил тяжёлые травмы на стройке, упав с высоты около пяти метров

В Калининграде сварщик получил тяжёлые травмы, упав на стройке с высоты около пяти метров. Об этом «Клопс» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Вечером в понедельник, 19 января, в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на строительстве высотки по улице Портовой. По предварительным данным, сварщик выполнял демонтажные работы без страховочного оборудования.

Следственным отделом по Московскому району города Калининграда организована доследственная проверка. Следователь осмотрел место происшествия и изъял необходимую документацию. В рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Московского района Калининграда контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки, а также даст оценку соблюдения законодательства об охране труда.