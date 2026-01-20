«Сына били в палате!»: калининградка устроила в ДОБ скандал, который закончился дракой и приездом полиции (видео)

ВКонтакте

Ссылка В Детской областной больнице мама 10-летнего пациента повздорила с сотрудниками, те утверждают, что разгневанная женщина накинулась на них с кулаками. «Клопс» выслушал обе стороны. Имена матери и мальчика изменены. По словам Ирины, 12 января её сына Фёдора положили в гастроэнтерологическое отделение на плановое обследование. Из‑за карантинных ограничений маму к ребёнку не пускали и разрешили лишь присутствовать при проведении ФГДС. Федя находился в палате вместе с другими детьми, общался с родителями по телефону и ни на что не жаловался. Рассказал, что над ним издевались При выписке в пятницу, 16 января, Ирина заметила, что сын раздражён и замкнут. Старшему брату, а затем и маме Фёдор признался, что над ним издевались соседи по палате — сначала словесно, затем физически. «Там было двое подростков 14 и 16 лет. Сын сказал, что его обзывали, постельное бельё кидали на пол и вытирали им грязь, а его самого били ладонью по лицу. Он это рассказывал по дороге домой, был очень подавлен. Тогда я развернулась и поехала обратно в больницу, чтобы разобраться», — по словам Ирины, по пути она позвонила в медучреждение и предупредила, что намерена поговорить с персоналом.

Ссылка Машина мамы мальчика стоит перед шлагбаумом и пытается проехать на территорию больницы. Скриншот видеозаписи

«Чего припёрлась?» Машину остановили около шлагбаума. Ирина попросила позвать главного врача и заведующую отделением, сообщила, что вызвала полицию. «Охранник ушёл выяснять. Через минуту появляется мужчина — представительный, уверенный, громкий. Он начал орать матом: «Кто ты такая? Чего припёрлась?» Мой сын всё это слышал», — утверждает собеседница «Клопс». По словам Ирины, перед шлагбаумом у неё «случайно заглохла машина». Женщина так разнервничалась, что не могла отъехать. Ей стало плохо — недавно мама Фёдора перенесла коронарное шунтирование. «Началась одышка, дрожь, речь сбилась. Я вызвала скорую помощь. В больнице справочная работает до 19:00, но меня туда не пустили, сказали ждать на улице. Сотрудники закрыли дверь. Тогда другие родители стали стучать: мол, до закрытия ещё есть время. Их запустили, чтобы принять передачки, я вошла следом. И тут он выскочил — этот охранник. Меня схватили и потащили назад. Я закричала. Меня держали за волосы, давили рукой на шею», — рассказывает Ирина. Женщина уверяет, что сын просил: «Помогите маме!» Тогда один из родителей оттащил охранника. Вокруг слышались крики, была суета. К этому моменту на помощь приехала сестра Ирины. «У меня щека была поцарапана и хрустнуло колено! Я просто хотела попасть в справочную и дождаться полицию, а в итоге лежала на снегу, вся мокрая, а охранник стоял и орал», — говорит Ирина. Вскоре к ДОБ приехала скорая, женщине сделали укол. От госпитализации она отказалась. Затем появилась сотрудница полиции, но даже не стала подниматься в отделение и не поговорила с другими родителями. «После этой потасовки я с травмой колена поехала в БСМП. У меня разрыв и растяжение связки. Нога загипсована», — говорит Ирина. По словам собеседницы «Клопс», она передвигается на инвалидной коляске. Уточняет, что у неё машина-автомат: с одной ногой вполне можно ездить за рулём.

Снова обратились в больницу Когда в тот же вечер уже дома мать погладила Фёдора по голове, тот вскрикнул от боли. Мальчик признался, что его ударил кулаком сосед по палате. На следующий день Ирина привезла сына в травмпункт ДОБ. Школьника госпитализировали для обследования в отделение нейрохирургии, провели КТ. Уже в воскресенье ребёнка выписали с улучшением, сделали назначения. Мама показывает справку, где установлено, что у мальчика лёгкое сотрясение головного мозга. Семья подала заявления в полицию по факту побоев ребёнка и причинения травмы матери. Материалы также переданы в ПДН. Женщина собирается обращаться в органы здравоохранения и прокуратуру. «В понедельник, 19 января, нас приглашали в отдел полиции, с нас взяли показания. Мы предоставили информацию о травмах, показали справки. В полиции нам сказали, что тех мальчиков выписали и их только собираются опрашивать. Сотрудники ДОБ с нами не связывались. Я езжу по больницам пока, по поводу моего заявления мне ещё никто не звонил, никаких ответов я не получала», — добавляет пострадавшая.

Укусила охранника и перекрыла выезд скорой По информации руководства Детской областной больницы за то время, что ребёнок провёл в отделении, ни от него, ни от его родителей жалоб не поступало. Мальчик был выписан, домой его забрала мама. Вечером она вернулась к больнице, перекрыв въезд и выезд с территории медицинского учреждения и требуя пропустить её на режимный объект. Как сообщили в ДОБ, около шлагбаума женщина заглушила свою машину, подняла капот и отказалась уезжать. В это время с территории больницы не мог выехать реанимобиль для оказания помощи другому ребенку. «Затем, по словам женщины, ей стало плохо, и сотрудники ДОБ вызвали скорую помощь. Медики осмотрели её, но в госпитализации она не нуждалась. Далее женщина попыталась попасть в приёмный покой, где её остановил охранник. Она укусила его за подбородок и накинулась на администратора. На место были вызваны сотрудники ГАИ, Росгвардии и полиции», — поясняют в медучреждении.

Охранника учреждения женщина укусила за лицо. Фото: предоставили в ДОБ