10:56

Водителя, который врезался в отбойник на трассе под Гурьевском, перед этим подрезал другой автомобиль — ГАИ

  1. Происшествия
Автор:
Водителя, который врезался в отбойник на трассе под Гурьевском, перед этим подрезал другой автомобиль — ГАИ - Новости Калининграда | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Водителя Hyundai, который потерял управление и вылетел в дорожное ограждение на трассе под Гурьевском, подрезала другая машина. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале во вторник, 20 янвааря.

По данным полиции, помеху пострадавшему создал водитель BMW, который перестраивался из крайней левой в крайнюю правую полосу. После опасного манёвра и последующего ДТП провокатор с места происшествия уехал.

«По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

Молодой человек, находившийся за рулём Hyundai, получил травмы, его доставили в больницу.

673
ДТП