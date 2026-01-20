Водителя, который врезался в отбойник на трассе под Гурьевском, перед этим подрезал другой автомобиль — ГАИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Водителя Hyundai, который потерял управление и вылетел в дорожное ограждение на трассе под Гурьевском, подрезала другая машина. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале во вторник, 20 янвааря.

По данным полиции, помеху пострадавшему создал водитель BMW, который перестраивался из крайней левой в крайнюю правую полосу. После опасного манёвра и последующего ДТП провокатор с места происшествия уехал.

«По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.