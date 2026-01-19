Ползком выбралась из горящей квартиры и очнулась только на улице: в Московском районе при пожаре пострадала женщина

ВКонтакте

В Калининграде на ул. Восточной, при пожаре пострадала хозяйка загоревшейся квартиры на первом этаже. Женщину доставили в БСМП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 19 января.

Пламя тушили 13 человек при поддержке трёх спецмашин. По словам свидетелей, до приезда пожарных жильцы квартиры, находившийся над источником огня, выпрыгивали из окон, их с помощью растянутого одеяла ловили очевидцы.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. По словам источника в экстренных службах региона, когда загорелась комната, 57-летняя женщина находилась на кухне. Калининградка сумела ползком выбраться из квартиры в подъезд, что было дальше, пострадавшая не помнила, очнулась она уже на улице.