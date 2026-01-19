В Калининградской области троих водителей, лишённых прав за пьяную езду, поймали за рулём без документов

ВКонтакте

В Калининградской области сотрудники госавтоинспекции изъяли автомобили у троих водителей, которые передвигались без прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 19 января.

Нарушителей 31, 35 и 47 лет поймали в пос. Илюшино Нестеровского района, а также в Московском и Центральном районах Калининграда. Как выяснилось, все трое были лишены прав за езду в нетрезвом виде.

В отношении каждого нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы. Автомобили злоумышленников поместили на спецстоянку.