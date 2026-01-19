В Калининграде 22-летняя сотрудница ТЦ попала в больницу с переломами после того, как по её ноге проехал погрузчик

ВКонтакте

В Калининграде сотрудница крупного торгового центра попала в больницу, после того как ей на ногу наехал погрузчик. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошёл 4 января, однако проверки ещё идут. Около 22:00 коллега проехалась по правой ноге 22-летней коллеги. По неподтверждённым данным, женщина сделала это специально после конфликта с девушкой.

Молодая сотрудница ТЦ получила серьёзные травмы: у неё открытый перелом голени, ушибленная рваная рана, разможжены пальцы стопы. На месте помощь пострадавшей пытались оказать коллеги. Они перевязали раны, останавливая кровотечение. В состоянии болевого шока потерпевшую доставили в БСМП. По данным источника, ей предстоит длительное лечение.

Редакция обратилась за комментариями в региональный УМВД. В ведомстве пояснили, что так как речь идёт о нарушении техники безопасности материалы проверки на днях были направлены в Следственный комитет.