«Холодный пот на лице, говорил про боли в груди»: в Янтарном скоропостижно скончался 48-летний пассажир автобуса

В Янтарном скоропостижно скончался пассажир междугороднего автобуса, которому стало плохо во время поездки. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона, подробности рассказал водитель.

Трагический случай произошёл днём в субботу, 17 января. Мужчина сел в посёлке на 120-й, шедший в Калининград, и вскоре пожаловался на плохое самочувствие.

«Я его помнил: он был постоянным пассажиром — часто ездил в Калининград, — рассказал водитель автобуса. — В тот день он сел в микрорайоне. У меня было расписание до Синявино, я там постоял на кольце и в сторону Калининграда поехал. В центре Янтарного он подошёл ко мне, сказал, что ему плохо, спросил, где тут скорая.

Было видно, что ему очень плохо — холодный пот на лице, говорил про боли в груди.

Я посадил людей на остановке и поднялся к кольцу на Балебина. Побежал туда, думал — может, дежурный есть? Вызвал скорую помощь. А этот мужчина вышел на улицу, сел на остановке. Ему всё хуже и хуже. Там рядом МЧС, я побежал туда позвать спасателей, чтобы первую помощь оказали. И когда возвращался, уже подъехала скорая», — рассказал водитель автобуса.

Медики перенесли пациента в машину и начали оказывать помощь, но состояние мужчины резко ухудшилось. Начались судороги, он перестал дышать. Сердечно-лёгочная реанимация не увенчалась успехом. Предположительно, у пассажира случился инфаркт. Погибший жил в Калининграде, ему было 48 лет.