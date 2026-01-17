ВКонтакте

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад после ЧП в гурьевской школе, где девочка порезала одноклассника. Об этом сообщает калининградский Следком в субботу, 17 января.

«В школе города Гурьевска ученица из-за конфликта с одноклассником нанесла ему порезы канцелярским ножом. По данному факту следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил главе регионального СКР Дмитрию Канонерову представить доклад по обстоятельствам расследования.