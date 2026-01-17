В гусевской многоэтажке загорелись диван и ветошь в квартире, погибла женщина

ВКонтакте

В Гусеве произошёл пожар в одной из квартир многоэтажки. Об этом сообщает МЧС региона в субботу, 17 января.

Трагедия произошла на ул. Пушкина. В однокомнатной квартире горели диван и ветошь.

«Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на соседние комнаты. К сожалению, в помещении кухни была обнаружена женщина без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. На месте работали 13 человек и 3 единицы спецтехники.