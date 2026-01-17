В Советске муниципального депутата осудили за мошенничество с землёй

ВКонтакте

Советский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего депутата окружного Совета депутатов Правдинского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в субботу, 17 января.

Как установил суд, депутат представил заведомо недостоверные сведения о якобы возведённых объектах недвижимости. Используя эти данные, он незаконно оформил в собственность по льготной цене два земельных участка в Правдинске. Площадь каждого участка составляла около 3 тысяч квадратных метров.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Советска суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей.

Ранее по иску прокуратуры оба земельных участка вернули в муниципальную собственность.