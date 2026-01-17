На Гвардейском проспекте две легковушки не поделили дорогу, одного из водителей увезли в больницу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде две легковушки не поделили дорогу, пострадал водитель одной из их. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в субботу, 17 января, около 5:45 в районе дома №3 по Гвардейскому проспекту. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Kaiyi, допустила столкновение с легковушкой Kia (такси).

«В результате ДТП водитель автомобиля Kaiyi получила телесные повреждения, направлена в медицинское учреждение», — добавили в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.