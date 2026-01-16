В Немане 40-летний пироман после ссоры с матерью спалил гараж и Opel

ВКонтакте

40-летний житель Немана после ссоры с матерью поджёг гараж и принадлежащий женщине Opel. Злоумышленника задержали полицейские, сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 16 января.

Задержанный рассказал, что после конфликта с матерью направился в гараж, облил машину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. В результате возгорания автомобиль и строение полностью сгорели. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Злоумышленник помещён в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений»). Пироману грозит до 5 лет лишения свободы.