В общеобразовательной школе под Калининградом девочка порезала канцелярским ножом одноклассника

В Гурьевской школе шестиклассница порезала мальчика канцелярским ножом. Об этом «Клопс» сообщил источник, близкий к учебному заведению.

На данный момент известно, что словесный конфликт произошёл между двумя одноклассниками. По предварительным данным, девочка полоснула мальчика канцелярским ножом по щеке и руке.

Собеседник рассказал, что скорая уехала из школы около 17:00. Сообщается, что порез на руке довольно серьёзный «было много крови». Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, подробности происшествия устанавливаются.

Редакция обратилась в УМВД по Калининградской области и региональную прокуратуру с просьбой рассказать обстоятельства ЧП и прокомментировать ситуацию.