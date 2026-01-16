18:39

В общеобразовательной школе под Калининградом девочка порезала канцелярским ножом одноклассника

  1. Происшествия
В Гурьевской школе шестиклассница порезала мальчика канцелярским ножом. Об этом «Клопс» сообщил источник, близкий к учебному заведению. 

На данный момент известно, что словесный конфликт произошёл между двумя одноклассниками. По предварительным данным, девочка полоснула мальчика канцелярским ножом по щеке и руке. 

Собеседник рассказал, что скорая уехала из школы около 17:00. Сообщается, что порез на руке довольно серьёзный «было много крови». Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, подробности происшествия устанавливаются. 

Редакция обратилась в УМВД по Калининградской области и региональную прокуратуру с просьбой рассказать обстоятельства ЧП и прокомментировать ситуацию. 

