Конфликт на парковке в Калининграде закончился угрозами с битой и уголовным делом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде конфликт на парковке обернулся уголовным делом за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 16 января.

С заявлением в полицию обратился 50-летний житель города. Инцидент произошёл на парковке на улице Олега Кошевого. По предварительным данным, 37-летний калининградец перегородил автомобилем проезд другому водителю, из-за чего между мужчинами возникла словесная перепалка.

«В ходе словесной перепалки злоумышленник достал из машины биту, а также предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и стал угрожать расправой», — рассказали в полиции.

Сотрудники ОМВД России по Московскому району установили личность злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции. У мужчины изъяли биту и охолощённый револьвер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.