ДТП с автобусом в Светлогорске: 4-летняя девочка получила травмы, прокуратура начала проверку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Светлогорске, в котором пострадал малолетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в четверг, 15 января, около 17:34 водитель пассажирского автобуса ООО «Светлогорск Авто», двигаясь по Калининградскому проспекту, на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda. В результате аварии пострадала четырёхлетняя пассажирка легковушки. У ребёнка диагностировали открытую рану головы.

Светлогорская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Проводится проверка соблюдения законодательства при организации пассажирских перевозок.