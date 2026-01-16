10:47

ДТП с автобусом в Светлогорске: 4-летняя девочка получила травмы, прокуратура начала проверку

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Светлогорске, в котором пострадал малолетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

По предварительным данным, в четверг, 15 января, около 17:34 водитель пассажирского автобуса ООО «Светлогорск Авто», двигаясь по Калининградскому проспекту, на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda. В результате аварии пострадала четырёхлетняя пассажирка легковушки. У ребёнка диагностировали открытую рану головы.

Светлогорская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Проводится проверка соблюдения законодательства при организации пассажирских перевозок.

Первыми о ДТП сообщили представители ГАИ региона. 

