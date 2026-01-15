Калининградская журналистка за два месяца перевела аферистам около 8 млн рублей, поверив в сказку о «безопасном счёте»

ВКонтакте

Журналистка из Калининградской области перевела около 8 миллионов рублей аферистам поверив в сказку о «безопасном счёте». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 15 января.

Жительница региона обратилась в полицию и рассказала, что лишилась своих сбережений после общения с мошенниками. Женщине в мессенджере поступил звонок от якобы представителя банка. Собеседник сообщил, что к счетам калининградки пытаются получить доступ третьи лица. Лжесотрудник финорганизации посоветовал для предотвращения попыток взлома перевести сбережения на «безопасный» счёт.

«После этого поступали звонки от якобы представителей правоохранительных органов, которые также настоятельно рекомендовали для защиты сбережений перевести на «безопасный» счёт все накопления. В течение двух месяцев потерпевшая перечисляла денежные средства по указанным аферистами реквизитам. В общей сложности журналист лишилась около 8 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».