В Светлогорске автобус вылетел на встречку и врезался в легковушку, пострадал ребёнок

В Светлогорске автобус Volvo вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку Mazda, в аварии пострадал ребёнок. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в четверг, 15 января, в 17:45, в районе дома №31 по Калининградскому проспекту. За рулём автобуса сидел мужчина 1977 года рождения. Водитель «выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем.

«Предварительно, в результате дорожного происшествия пострадал малолетний пассажир (2021 года рождения) автомобиля Mazda. В салоне транспортного средства ребёнок находился в детском удерживающем устройстве», — добавили в ГАИ.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.