В Калининградской области младенец умер после домашних родов

В Гвардейском районе 35-летняя женщина родила дома третьего ребёнка и по религиозным соображениям не перерезала ему пуповину. Через несколько часов малышка начала задыхаться и умерла в карете скорой помощи. Об этом «Клопс» рассказали знакомые с ситуацией источники. 

Трагедия произошла в ночь на 11 января. Около 4:00 у местной жительницы отошли воды, но вместо того, чтобы сразу вызвать скорую, роды принял её муж. На 37-й неделе на свет появилась живая девочка. Пуповину не обрезали и не пережали, как это положено делать по медицинским показаниям. 

Родители позвонили в 112, только когда девочка стала задыхаться. К приезду бригады мать была одета, ребёнок был завернут в одеяло, рядом в пакете лежал послед. Девочка была синей и плохо дышала. Женщина противилась осмотру фельдшера, категорически отказалась от медпомощи и потребовала везти их в Региональный перинатальный центр. По дороге малышка скончалась. 

На место вызвали правоохранительные органы. Следователь провёл осмотр тела погибшего ребёнка прямо в машине скорой помощи. 

В Следственном комитете «Клопс» пояснили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели новорождённой малышки и причины её смерти. По результатам будет принято процессуальное решение. 

Что говорят медики

«Клопс» обратился за комментариями к главному внештатному неонатологу Калининградской области Наталии Милициной. По словам специалиста, домашние роды — это огромный риск осложнений как для матери, так и для ребёнка. Дома невозможно непрерывно мониторить состояние малыша — например, оценивать его сердцебиение, нет возможности оказать экстренную помощь. 

«Бывают осложнения, такие как застревание плеч ребёнка в родовых путях, асфиксия (когда кислород перестает поступать в организм) или аспирация (когда в дыхательные пути попадает жидкость или мелкие частицы). 

В таких случаях помощь новорождённому должна быть оказана немедленно. 

Для максимально эффективной работы в экстренных условиях медицинские специалисты проходят специальные тренинги, отрабатывая навыки работы в команде и индивидуально. Однако даже профессионал без оборудования, медикаментов и помощников не сможет гарантировать благоприятный исход», — рассказывает доктор. 

По словам Наталии Милициной, ряд состояний, развивающихся у новорождённых, имеет так называемый «светлый промежуток»: создаётся впечатление, что все трудности позади и ребёнку ничего не угрожает. При этом в организме протекают скрытые процессы, которые могут привести к развитию болезни или скорой смерти. 

«Это могут быть инфекции или внутричерепные кровоизлияния. Также новорождённые склонны к гипогликемии — снижению уровня сахара в крови, термолабильности — быстрой потере тепла и перегреванию. Есть и ряд других состояний, которые требуют повышенного внимания медиков», — поясняет специалист.  

Разумеется, необходимо и обследование новорождённого, которое включает в себя неоднократные осмотры, скрининги по выявлению пороков сердца, наследственных заболеваний, нарушения слуха. В раннем послеродовом периоде могут наблюдаться проблемы вскармливания, требующие помощи специалистов. 

Доктор добавляет, что пересечение пуповины выполняется в период 30-120 секунд после рождения ребенка. Более длительное пребывание младенца на пуповине, особенно после рождения плаценты, опасно осложнениями: 

Резко возрастают риски инфицирования, кровь может сгущаться, что вызывает желтуху, нарушения дыхания, судороги».

Важен и базовый уход за новорождённым: обработка пупочного остатка, туалет кожи и глаз, профилактика геморрагической болезни — это грозное состояние, когда у ребёнка плохо сворачивается кровь и могут развиваться кровотечения.

«Эти манипуляции не просто формальность, а базовый минимум, обеспечивающий безопасность новорождённого», — добавляет Наталия Милицина.  

