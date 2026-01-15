В Калининградской области младенец умер после домашних родов

ВКонтакте

В Гвардейском районе 35-летняя женщина родила дома третьего ребёнка и по религиозным соображениям не перерезала ему пуповину. Через несколько часов малышка начала задыхаться и умерла в карете скорой помощи. Об этом «Клопс» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Трагедия произошла в ночь на 11 января. Около 4:00 у местной жительницы отошли воды, но вместо того, чтобы сразу вызвать скорую, роды принял её муж. На 37-й неделе на свет появилась живая девочка. Пуповину не обрезали и не пережали, как это положено делать по медицинским показаниям.

Родители позвонили в 112, только когда девочка стала задыхаться. К приезду бригады мать была одета, ребёнок был завернут в одеяло, рядом в пакете лежал послед. Девочка была синей и плохо дышала. Женщина противилась осмотру фельдшера, категорически отказалась от медпомощи и потребовала везти их в Региональный перинатальный центр. По дороге малышка скончалась.

На место вызвали правоохранительные органы. Следователь провёл осмотр тела погибшего ребёнка прямо в машине скорой помощи.

В Следственном комитете «Клопс» пояснили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели новорождённой малышки и причины её смерти. По результатам будет принято процессуальное решение.