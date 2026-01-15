«Я услышала пронзительные стоны»: жительница Гурьевска увернулась от Audi, и та впечатала в стену другую женщину (фото)

Жертвой ДТП в Гурьевске, где легковушка впечатала в стену аптеки 42-летнюю женщину, могла стать ещё одна местная жительница. Наталья (имя изменено) рассказала «Клопс», как успела увернуться от мчащейся машины.
Утром 14 января она, как обычно, шла на работу. Приблизилась к светофору, чтобы перейти Советскую улицу, и на несколько шагов разошлась с другой женщиной.
«Я разговаривала по телефону с мамой. Только шагнула к пешеходному переходу — и понимаю, что машина едет на меня, но как-то странно, как-то не так едет! Что-то в салоне водителя происходит: понимаю, что сейчас меня собьют. Я кричу маме: «Сейчас будет ДТП!» — и успеваю только в сторону отпрыгнуть! Это ангел-хранитель меня спас: я не назад побежала, а именно в сторону прыгнула. Я даже слышала шуршание своего пуховика, который тиранулся о машину», — вспоминает Наталья.
«Помогите, вызовите скорую!»
Едва оправившись от шока, она решила подойти к водителю и сказать всё, что о нём думает. А когда приблизилась к машине, уловила страшные звуки.
Я даже не сразу увидела эту женщину, только услышала стоны — громкие, пронзительные.
Потом пригляделась и поняла, что она прижата к аптеке, хрипит, дышит с трудом и говорит: «Помогите, вызовите скорую!» Вокруг, на удивление, никого не было, хотя всегда это очень оживлённое место — рядом поликлиники, остановка, люди снуют, бабушки с палочками... А тут — никого. Я дрожащими руками набираю 112, звоню. Женщина стонет, просит быстрее помочь», — вспоминает гурьевчанка.
В это время откуда-то прибежали несколько мужчин. Все понимали, что пострадавшая может задохнуться, оставаясь в таком положении. Мужчины приняли решение чуть-чуть отодвинуть машину, чтобы хоть немного облегчить страдания несчастной.
«Вот они её освободили и помогли ей лечь. Она уже лежала на асфальте, и я услышала, что она как-то смогла достать мобильник, кому-то звонила и разговаривала. Я подумала: хорошо, что она в сознании», — вспоминает собеседница «Клопс».
Первыми на место примчались спасатели. На момент их появления потерпевшая всё так же оставалась под машиной. Сотрудница аптеки дала ей свою жилетку, а собравшиеся вокруг люди успокаивали.
«Когда спасатели приехали, я пошла на работу. Сделала несколько фото, чтобы мне поверили, что я не просто так опоздала. Зашла за угол и разрыдалась», — говорит Наталья.
Сотрудники пожарно-спасательной части достали раненую, уложили на спинальный щит и отнесли в аптеку до приезда медиков. Там женщине дали обезболивающее средство. Затем её забрала бригада скорой помощи.
Что говорят в ГАИ
По предварительным данным, 14 января в 8:55 около дома №1в на ул. Советской в Гурьевске 29-летний водитель BMW на регулируемом перекрёстке, поворачивая налево, не убедился в безопасности манёвра. Он создал помеху ехавшему навстречу в крайней левой полосе Audi под управлением 19-летнего водителя. Перестраиваясь во избежание столкновения, он не справился с управлением и выехал на тротуар справа по ходу движения, где сбил 42-летнюю женщину и врезался в здание. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Водитель Audi въехал в аптеку и припечатал к её стене пешехода. 42-летнюю женщину зажало между машиной и зданием.