«Я услышала пронзительные стоны»: жительница Гурьевска увернулась от Audi, и та впечатала в стену другую женщину (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Место ДТП. Фото: Наталья

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Жертвой ДТП в Гурьевске, где легковушка впечатала в стену аптеки 42-летнюю женщину, могла стать ещё одна местная жительница. Наталья (имя изменено) рассказала «Клопс», как успела увернуться от мчащейся машины. Утром 14 января она, как обычно, шла на работу. Приблизилась к светофору, чтобы перейти Советскую улицу, и на несколько шагов разошлась с другой женщиной. «Я разговаривала по телефону с мамой. Только шагнула к пешеходному переходу — и понимаю, что машина едет на меня, но как-то странно, как-то не так едет! Что-то в салоне водителя происходит: понимаю, что сейчас меня собьют. Я кричу маме: «Сейчас будет ДТП!» — и успеваю только в сторону отпрыгнуть! Это ангел-хранитель меня спас: я не назад побежала, а именно в сторону прыгнула. Я даже слышала шуршание своего пуховика, который тиранулся о машину», — вспоминает Наталья.

«Помогите, вызовите скорую!» Едва оправившись от шока, она решила подойти к водителю и сказать всё, что о нём думает. А когда приблизилась к машине, уловила страшные звуки. Я даже не сразу увидела эту женщину, только услышала стоны — громкие, пронзительные. Потом пригляделась и поняла, что она прижата к аптеке, хрипит, дышит с трудом и говорит: «Помогите, вызовите скорую!» Вокруг, на удивление, никого не было, хотя всегда это очень оживлённое место — рядом поликлиники, остановка, люди снуют, бабушки с палочками... А тут — никого. Я дрожащими руками набираю 112, звоню. Женщина стонет, просит быстрее помочь», — вспоминает гурьевчанка. В это время откуда-то прибежали несколько мужчин. Все понимали, что пострадавшая может задохнуться, оставаясь в таком положении. Мужчины приняли решение чуть-чуть отодвинуть машину, чтобы хоть немного облегчить страдания несчастной. «Вот они её освободили и помогли ей лечь. Она уже лежала на асфальте, и я услышала, что она как-то смогла достать мобильник, кому-то звонила и разговаривала. Я подумала: хорошо, что она в сознании», — вспоминает собеседница «Клопс».

Пострадавшую достают из-под машины. Фото: Наталья

Первыми на место примчались спасатели. На момент их появления потерпевшая всё так же оставалась под машиной. Сотрудница аптеки дала ей свою жилетку, а собравшиеся вокруг люди успокаивали. «Когда спасатели приехали, я пошла на работу. Сделала несколько фото, чтобы мне поверили, что я не просто так опоздала. Зашла за угол и разрыдалась», — говорит Наталья. Сотрудники пожарно-спасательной части достали раненую, уложили на спинальный щит и отнесли в аптеку до приезда медиков. Там женщине дали обезболивающее средство. Затем её забрала бригада скорой помощи.