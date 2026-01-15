В СК допустили новые уголовные дела вокруг Фонда капремонта Калининградской области

ВКонтакте

Следственный комитет не исключает появления новых производств в отношении сотрудников Фонда капитального ремонта Калининградской области. Об этом сообщил руководитель областного управления СК РФ Дмитрий Канонеров, комментируя коррупционное дело против бывшего гендиректора фонда Олега Туркина и шести его подчинённых, его цитирует ТАСС.

«В рамках этого дела к уголовной ответственности привлечены семь человек, включая руководителя. Им вменяется растрата денежных средств, сумма ущерба свыше 9 млн рублей. <...> Прямо скажем, результаты деятельности фонда нас сильно беспокоят.

Безусловно, фонду необходимо задавать неудобные вопросы, не исключено, что будут возбуждены новые уголовные дела », — заявил глава ведомства.

По словам Канонерова, ФКР как социально значимая структура находится под постоянным контролем правоохранительных органов. Следственный комитет, прокуратура и правительство региона, отметил он, оперативно реагируют на выявляемые нарушения.