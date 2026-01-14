На окружной Калининграда служебный автобус сбил двух мужчин, один из них в коме

ВКонтакте

На Северном обходе Калининграда автобус, перевозивший рабочих, сбил двух мужчин, которые шли по обочине. Об этом очевидцы и источник в экстренных службах региона сообщили «Клопс» в среду, 14 января.

ДТП произошло около 21:30 в районе СНТ «Золотой Петушок». По предварительной информации, водитель не заметил пешеходов в тёмной одежде.

Мужчины серьёзно пострадали. Первый находится в коме: у него тяжёлая черепно-мозговая травма, подозрение на переломы рёбер, повреждения внутренних органов и перелом ноги. Второй пешеход находится в сознании, у него подозревают переломы костей таза.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия и детали ДТП устанавливаются.