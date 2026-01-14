Экс-премьеру Украины снова грозит решётка: что известно о коррупционном скандале, в котором фигурирует Юлия Тимошенко

ВКонтакте

Лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко предъявили обвинения по делу о подкупе депутатов Верховной рады. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины заявили, что экс-премьеру грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Как утверждает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), 12 января политик провела переговоры с рядом депутатов Верховной рады. В записанных разговорах, говорится в материалах дела, обсуждалось голосование по законопроектам текущей пленарной недели, включая возможные перестановки в правительстве.

По версии следствия, Тимошенко предлагала депутатам денежное вознаграждение — по 10 тысяч долларов в месяц — за голосование в парламенте определённым образом. На аудиозаписях она также говорит о намерении «развалить большинство» в Раде. Переговоры велись на русском языке.

После этого специалисты НАБУ начали уголовное производство и заявили о разоблачении главы одной из парламентских фракций, который подозревается в подкупе народных депутатов из других политических сил. В рамках расследования прошли обыски, в том числе в офисе Юлии Тимошенко. Ведомство опубликовало видеозаписи следственных действий: на кадрах видно, как в присутствии экс-премьера сотрудники бюро демонстрируют несколько пачек стодолларовых купюр. Аудиозаписи переговоров с депутатами также обнародованы. Голос Тимошенко на них не искажён и узнаваем, персональные данные её собеседников не раскрываются.

Спикер САП Украины Ольга Постолюк официально подтвердила: Юлии Тимошенко предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Какую меру пресечения будут просить следственные органы, не уточняется.

После публикаций НАБУ и предъявления обвинений Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной рады. С трибуны парламента она заявила о своей невиновности. На фоне скандала, как отметил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко*, один из членов фракции «Батькивщина» подал заявление о выходе из партии.

*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов