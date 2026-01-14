С начала года в Калининградской области произошло 10 ДТП с пострадавшими, 3 человека погибло — прокуратура

С начала года в Калининградской области произошло 10 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в среду, 14 января.
«В Калининградской области с начала 2026 года зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3 человека, травмировано 11. Задержано 56 водителей в состоянии опьянения, за повторное нетрезвое вождение возбуждено 4 уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ, изъято 4 автомобиля», — говорится в сообщении.
Дорожно-транспортные происшествия зарегистрированы в:
- Гвардейском районе (2 ДТП, 2 погибших, 1 пострадавший);
- Калининграде (5 ДТП, 5 пострадавших);
- Нестеровском районе (1 ДТП, 1 погибший, 1 пострадавший);
- Балтийске (1 ДТП, 3 пострадавших);
- Гурьевском районе (1 ДТП, 1 пострадавший).