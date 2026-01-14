На Невского легковушка вылетела с дороги, врезалась в столб и опрокинулась набок (видео)

ВКонтакте

В Калининграде легковушка вылетела с дороги, врезалась в столб и опрокинулась набок. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ДТП произошло в среду, 14 января, в 7:40 в районе дома 220 по ул. Невского. О пострадавших не сообщается.

Как рассказал «Клопс» источник в экстренных службах региона, машина ехала в сторону центра города. В салоне Renault Duster сидел только водитель, он не пострадал. Данные подтвердили в МЧС региона. Специалисты выезжали на место ДТП, но аварийно-спасательные работы проводить не потребовалось.