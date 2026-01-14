На трассе Калининград — Черняховск — Нестеров одна легковушка влетела в другую, пострадали двое детей

ВКонтакте

В Калининградской области Renault столкнулся с Toyota, в аварии пострадали двое детей. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло во вторник, 13 января, около 14:34 на 7 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров. За рулём Renault сидел парень 2005 года рождения. Водитель совершил наезд на остановившуюся перед ним впереди (на красный сигнал светофора) Toyota под управлением автомобилиста 1983 года рождения.

«В результате дорожного происшествия двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Toyota ( оба 2021 года рождения) получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение. Несовершеннолетние в салоне автомобиля находились в детских удерживающих устройствах», — подчеркнули в ГАИ.