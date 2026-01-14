Дебоширы в Храброво: 5 пассажиров, которые запомнились пьяными выходками в калининградском аэропорту (видео)

ВКонтакте

Ссылка В Калининградскую область приезжает всё больше туристов, поэтому всё чаще фиксируются преступления на воздушном транспорте. В преддверии 15-й годовщины создания Следственного комитета РФ руководитель регионального СУ СК на транспорте Полина Нужная рассказала «Клопс» о некоторых ЧП. Количество преступлений на территории аэропорта Храброво выросло летом 2025 года. Чаще всего хулиганят подвыпившие гости, покидающие Калининград.

Ссылка 1. Ударил сотрудника службы безопасности 24 февраля в аэропорту задержали жителя Нижнего Новгорода. Пьяный мужчина 1979 года рождения устроил драку с начальником смены службы транспортной безопасности. Компания пассажиров готовилась к посадке и находилась в так называемой стерильной зоне, откуда должны были пройти на борт через телетрап. Представитель авиакомпании остановил нетрезвого туриста. Его знакомые начали выяснять отношения со службой безопасности аэропорта и полицейскими, а потом возмутитель спокойствия ударил сотрудника кулаком в лицо. Возбуждённых пассажиров, включая скандалившую женщину, проводили в дежурную часть. Драчуна задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Впоследствии Гурьевский суд прекратил его за примирением сторон. Обвиняемый извинился перед генеральным директором аэропорта, внёс пожертвования в Центр содействия семейному устройству детей «Надежда» и передал на нужды войсковой части два дрона стоимостью 100 тысяч рублей.

2. Пошёл на посадку, минуя контроль В августе был задержан 39-летний уроженец Тюменской области, судимый за убийство. Мужчина гостил в Калининграде у матери, а 19-го числа собирался лететь на работу. Перед тем как сесть в самолёт, вахтовик изрядно напился. Из-за его неадекватного состояния и негабаритной ручной клади представитель авиакомпании решил снять пассажира с рейса. Тот категорически отказался, вёл себя агрессивно, забрал свой паспорт и, минуя систему контроля, спустился по лестнице на перрон воздушных судов. Пока сотрудники транспортной безопасности и полиции вели дебошира из стерильной зоны аэропорта в досмотровый комплекс, мужчина сопротивлялся, толкался, принимал позу ласточки и оскорблял провожатых. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Суд признал мужчину виновным и отправил его на полтора года в колонию строгого режима.

3. Катался на поломоечной машине 31 августа в аэропорту хулиганил 36-летний уроженец Республики Коми. Мужчина возвращался из отпуска в Санкт-Петербург, напился и сидел в одном из кафе. Потом турист отобрал поломоечную машину у работника клининговой службы и стал разъезжать по первому этажу аэровокзального комплекса. Гражданина задержали и доставили в дежурную часть. В присутствии окружающих он оскорблял полицейских, отказывался подчиняться их требованиям и дважды ударил в грудь сотрудницу полиции. В отношении мужчины также было возбуждено уголовное дело. Агрессивный гость региона отделался штрафом, который ему назначил Гурьевский суд.

4. Открыла люк в самолёте Ещё один вопиющий случай произошёл в феврале. 40-летняя пьяная пассажирка рейса Калининград — Санкт-Петербург за несколько минут до взлёта лайнера открыла люк воздушного судна. На борту был 181 пассажир, они уже сидели на своих местах, все двери и люки были загерметизированы. Пилот собирался включить двигатели и вывести лайнер на взлётно-посадочную полосу. В этот момент пьяной особе стало душно, и она решила проветриться. Даму успели снять с рейса. В отношении неё было возбуждено уголовное дело, которое рассматривает суд.

Самолёт не смог взлететь из-за пьяной пассажирки, открывшей люк. Фото: СК на транспорте Калининградской области

5. Ударила сотрудницу полиции 8 сентября в самолёт до столицы попыталась сесть 44-летняя уроженка Московской области, которая едва держалась на ногах. Женщина была так пьяна, что падала у стойки регистрации. Полицейские помогли ей подняться и отвели в дежурную часть, не допустив к полёту. Женщина была крайне недовольна, пиналась и материлась. Она дважды ударила ногой в живот и спину сотрудницу полиции. В отношении хулиганки возбудили уголовное дело. Суд признал её виновной и оштрафовал на 110 тысяч рублей. Чтобы загладить вину, туристка извинилась перед потерпевшей и начальником полиции, а также внесла пожертвования в благотворительный фонд.