После публикации «Клопс» прокуратура решила проверить промёрзшие и отсыревшие дома в Переславском

Прокуратура Зеленоградского района начала проверку после публикации «Клопс» о проблемах с отоплением и содержанием дорог в посёлке Переславское. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства в среду, 14 января.

Речь идёт о четырёх многоквартирных домах на улице Лесной, где, по словам жильцов, в разгар морозов нет отопления и газа, а температура в квартирах не соответствует нормативам. «Также сообщается, что дорога от посёлка до Светлогорска, переданная на обслуживание муниципалитету, не очищается от снега», — говорится в посте.

Сотрудники прокуратуры планируют выехать на место, чтобы оценить соблюдение законодательства в сферах ЖКХ и безопасности дорожного движения. По итогам проверки в ведомстве решат, какие меры реагирования необходимо принять.