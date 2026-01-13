Комика Александра Гудкова оштрафовали на 11 тысяч рублей за пародию на трек «Я русский»

ВКонтакте

Телеведущего и юмориста Александра Гудкова признали виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства и оштрафовали на 11 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области во вторник, 13 января.

Основанием для иска стала публикация комика в соцсети «ВКонтакте», где он разместил видеозапись с названием «Александр Гудков — Я узкий». В ролике использовалась аранжировка песни «Я русский» исполнителя SHAMAN, но текст был изменён.

Психолого-лингвистическая экспертиза признала материал содержащим «действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку происхождения». Красногорский городской суд согласился с выводами специалистов и вынес решение о штрафе по статье 20.3.1 КоАП РФ.