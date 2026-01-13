В центре Калининграда пьяные тусовщики накинулись толпой и сломали нос 21-летнему парню, зашедшему в туалет (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В центре Калининграда посетители бара избили 21-летнего парня, несчастному без причины сломали нос. Об этом «Клопс» рассказал сам пострадавший Андрей (имя изменено).

Молодой человек живёт в Зеленоградском районе. Как индивидуальный предприниматель он производит сублимированные чипсы и подрабатывает в компании по доставке продуктов.

Удары посыпались без объяснений

В ночь с 27 на 28 декабря парень гулял с другом в центре Калининграда. Около трёх часов ребята зашли в бар на Ленинском проспекте, чтобы купить сигарет. Заодно решили посетить туалет. Андрей дёрнул за ручку — занято. Ребята отошли, чтобы подождать, пока помещение освободится.

«Там было несколько пьяных парней. Из уборной вышел ещё один, видимо, из этой же компании, с вопросом: «Кто дёрнул за ручку?» Он явно был подшофе и настроен агрессивно. Я промолчал. Друг в это время зашёл в туалет.

Я стоял ближе всех, и мне сразу прилетел удар кулаком в лицо.

Обороняться или что-то отвечать смысла не было, потому что туда подходили ещё ребята всё из той же компании, их было человек семь или больше. Было понятно, что силы неравны. После этого на меня накинулись ещё двое. Я получил ещё несколько серьёзных ударов по лицу, по корпусу. Парни матерились, оскорбляли просто ни за что — никаких претензий не было, непонятно вообще, чем мы их зацепили.

Ощущение было такое, что у них просто чесались кулаки.

Мой приятель хотел выйти из кабинки, но его заперли и держали дверь, пока били меня. Это всё длилось несколько минут. Потом его тоже ударили пару раз, нам оставалось только уйти», — рассказал Андрей.

Все парни были спортивного телосложения и, судя по всему, прилично пьяны. Удары посыпались сразу, без объяснений. «Я даже ничего не успел сообразить», — добавляет молодой человек.