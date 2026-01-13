В центре Калининграда пьяные тусовщики накинулись толпой и сломали нос 21-летнему парню, зашедшему в туалет (фото, видео)

В центре Калининграда посетители бара избили 21-летнего парня, несчастному без причины сломали нос. Об этом «Клопс» рассказал сам пострадавший Андрей (имя изменено).
Молодой человек живёт в Зеленоградском районе. Как индивидуальный предприниматель он производит сублимированные чипсы и подрабатывает в компании по доставке продуктов.
Удары посыпались без объяснений
В ночь с 27 на 28 декабря парень гулял с другом в центре Калининграда. Около трёх часов ребята зашли в бар на Ленинском проспекте, чтобы купить сигарет. Заодно решили посетить туалет. Андрей дёрнул за ручку — занято. Ребята отошли, чтобы подождать, пока помещение освободится.
«Там было несколько пьяных парней. Из уборной вышел ещё один, видимо, из этой же компании, с вопросом: «Кто дёрнул за ручку?» Он явно был подшофе и настроен агрессивно. Я промолчал. Друг в это время зашёл в туалет.
Я стоял ближе всех, и мне сразу прилетел удар кулаком в лицо.
Обороняться или что-то отвечать смысла не было, потому что туда подходили ещё ребята всё из той же компании, их было человек семь или больше. Было понятно, что силы неравны. После этого на меня накинулись ещё двое. Я получил ещё несколько серьёзных ударов по лицу, по корпусу. Парни матерились, оскорбляли просто ни за что — никаких претензий не было, непонятно вообще, чем мы их зацепили.
Ощущение было такое, что у них просто чесались кулаки.
Мой приятель хотел выйти из кабинки, но его заперли и держали дверь, пока били меня. Это всё длилось несколько минут. Потом его тоже ударили пару раз, нам оставалось только уйти», — рассказал Андрей.
Все парни были спортивного телосложения и, судя по всему, прилично пьяны. Удары посыпались сразу, без объяснений. «Я даже ничего не успел сообразить», — добавляет молодой человек.
На иждивении больная мать и сестра-инвалид
Пострадавшие ребята вышли на улицу, вызвали такси и поехали в больницу. Лицо у Андрея было разбито, на переносице огромная рана, шла кровь. В БСМП диагностировали черепно-мозговую травму, открытый перелом костей носа со смещением, наложили швы. Лицо отекло, всё в ссадинах и синяках. Парень прошёл судебно-медицинскую экспертизу — установлено, что его здоровью причинён лёгкий вред.
Под утро Андрей подал заявление в отдел полиции Ленинградского района. От правоохранителей узнал, что компания в ту ночь сидела в заведении за столом. Избиение попало на камеры видеонаблюдения бара: «Надеюсь, это поможет установить нападавших», — говорит молодой человек.
Андрей живёт с бабушкой, тяжелобольной мамой и сестрой-инвалидом. Все трое на его иждивении.
«Маме 40 лет, у неё рак кишечника с множественными метастазами, инвалидность. У 13-летней сестры полиартрит — вторая группа инвалидности.
Маму каждую неделю нужно возить на химиотерапию, а у меня до сих пор голова кружится...
За руль сесть не могу пока. В общем, такая крайне неприятная для всех нас ситуация...» — рассказывает собеседник «Клопс».
Парень больше двух недель не может выйти на работу. Мучают постоянные кровотечения из носа. Пару дней назад лопнул сосуд, остановить кровь не получилось, пришлось вызывать скорую.
«Восстановление будет очень долгим. В ближайшие дни необходимо сделать репозицию носа, так как он кривой. Делать это нужно срочно», — говорит собеседник «Клопс».
«На месте Андрея мог оказаться любой»
Адвокат Ольга Бормисова, которая представляет интересы пострадавшего, считает, что пока действия нападавших можно квалифицировать по п. «а», ч. 2, ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений»). Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы.
«Было проведено судебно-медицинское свидетельствование, но мой доверитель ещё проходит лечение. Будут проведены определённые медицинские манипуляции, связанные с причинением телесных повреждений. Мы предполагаем, что впоследствии вред здоровью могут квалифицировать как средний. Соответственно, отягощается и наказание, это уже может быть статья 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). По закону, в течение 30 суток полиция должна изъять видеозаписи, установить личности нападавших, опросить их и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Спасибо полицейским, что сразу отреагировали на ситуацию, нам оказывают полное содействие.
Уже опрошены работники заведения. Нападавшие расплачивались наличкой, поэтому установить их личности посредством запроса в банк не представляется возможным. Но проводятся оперативные мероприятия: мы надеемся, что они принесут результаты», — говорит адвокат.
Ольга Бормисова добавила, что действия сотрудников заведения она оценивает крайне отрицательно, поскольку работники знают нападавших как постоянных клиентов. Администратор и охрана не вызвали полицию, чтобы преступников задержали по горячим следам.
«Мой доверитель — законопослушный гражданин и впервые попал в подобную ситуацию. Парень просто растерялся, не вызвал сразу полицию, а подал заявление через несколько часов. Надеюсь, кто-то узнает нападавших и посодействует в том, чтобы их наказали. Ведь на месте Андрея мог оказаться любой человек — житель области или турист. Я считаю, что это вопиющий случай хулиганства, беспричинное нападение на беззащитных людей в общественном месте», — добавляет адвокат.