В Калининграде водитель пытался подрезать другого в пробке и сломал ему нос, когда не смог протиснуться

В Калининграде водитель микроавтобуса не поделил дорогу с грузовиком: пытался его подрезать, а затем влез в кабину и избил сидящего за рулём парня. Об этом «Клопс» рассказал пострадавший — 26-летний Евгений.

Молодой человек работает в компании, которая развозит по области продукты питания. 9 января около 16:00 молодой человек возвращался из Зеленоградска в Калининград.

Сломал ключ зажигания и бил в лицо

«На Северном обходе в районе пересечения с Гурьевским шоссе была пробка. С крайней левой полосы в правую начал перестраиваться серебристый «Фольксваген». Сначала водитель этого микрика начал подрезать машину, которая ехала впереди меня. Она его не пропустила. Тогда он решил подрезать меня. Выехал на выездную полосу справа, которая сужается на трассу — она была пустая. Я медленно двигался в пробке, он стал мне что-то кричать. Окно у меня было закрыто, но я видел, что он в ярости, явно оскорблял и матерился. Я в ответ показал жестами, что он неправ, мол, чего тебе надо? Человек после этого повёл себя неадекватно.

Он остановился, залез в салон моего грузовика через пассажирскую дверь и начал меня избивать.

Заглушил мою машину, при этом погнул и выдернул ключ из замка зажигания. Во время потасовки ударил меня кулаком в нос, я вытолкнул его ногой. Тогда этот неадекват вытащил меня из машины и начал душить. Что-то орал на эмоциях.

Я уже чуть ли не терял сознание, у меня голова закружилась.

Люди из других машин его оттащили от меня. Он прыгнул в свой автомобиль и уехал. Всё это продолжалось минут пять, но этого хватило, чтобы он нанёс мне серьёзные травмы», — рассказывает Евгений.

Пострадавший добавляет, что не обязан был пропускать наглеца, который явно нарушал ПДД. «Он толкался прямо в мой грузовик, пытался нагло пролезть. Нужно уважать других участников дорожного движения, такие нахалы на дороге раздражают. Я и к обочечникам так же отношусь, особенно когда еду на большой машине и могу не увидеть нарушителя, случайно зацепить его», — возмущается парень.