В Калининграде водитель пытался подрезать другого в пробке и сломал ему нос, когда не смог протиснуться

В Калининграде водитель микроавтобуса не поделил дорогу с грузовиком: пытался его подрезать, а затем влез в кабину и избил сидящего за рулём парня. Об этом «Клопс» рассказал пострадавший — 26-летний Евгений.
Молодой человек работает в компании, которая развозит по области продукты питания. 9 января около 16:00 молодой человек возвращался из Зеленоградска в Калининград.
Сломал ключ зажигания и бил в лицо
«На Северном обходе в районе пересечения с Гурьевским шоссе была пробка. С крайней левой полосы в правую начал перестраиваться серебристый «Фольксваген». Сначала водитель этого микрика начал подрезать машину, которая ехала впереди меня. Она его не пропустила. Тогда он решил подрезать меня. Выехал на выездную полосу справа, которая сужается на трассу — она была пустая. Я медленно двигался в пробке, он стал мне что-то кричать. Окно у меня было закрыто, но я видел, что он в ярости, явно оскорблял и матерился. Я в ответ показал жестами, что он неправ, мол, чего тебе надо? Человек после этого повёл себя неадекватно.
Он остановился, залез в салон моего грузовика через пассажирскую дверь и начал меня избивать.
Заглушил мою машину, при этом погнул и выдернул ключ из замка зажигания. Во время потасовки ударил меня кулаком в нос, я вытолкнул его ногой. Тогда этот неадекват вытащил меня из машины и начал душить. Что-то орал на эмоциях.
Я уже чуть ли не терял сознание, у меня голова закружилась.
Люди из других машин его оттащили от меня. Он прыгнул в свой автомобиль и уехал. Всё это продолжалось минут пять, но этого хватило, чтобы он нанёс мне серьёзные травмы», — рассказывает Евгений.
Пострадавший добавляет, что не обязан был пропускать наглеца, который явно нарушал ПДД. «Он толкался прямо в мой грузовик, пытался нагло пролезть. Нужно уважать других участников дорожного движения, такие нахалы на дороге раздражают. Я и к обочечникам так же отношусь, особенно когда еду на большой машине и могу не увидеть нарушителя, случайно зацепить его», — возмущается парень.
Многооскольчатый перелом носа
По словам Евгения, у него было серьёзно разбито лицо, из носа шла кровь, залив всю панель в машине. Молодой человек с трудом разогнул ключ и сумел завести свой грузовик. Он позвонил своей девушке, кое-как сам доехал до базы. Там авто заглохло, а ключ сломался и остался в замке зажигания.
В этот же день родственники отвезли Евгения в БСМП и Гурьевский отдел полиции, где он написал заявление. Компьютерная томография в больнице показала, что у парня многооскольчатый закрытый перелом костей носа со смещением отломков.
«Места ушибов болели, из носа было кровотечение. Сегодня с медицинскими справками я поехал в бюро судмедэкспертизы, чтобы снять побои и получить заключение. Ключ из машины достать не смогли. Автомобиль повреждён, предстоит ремонт», — сокрушается молодой человек.
Ищут свидетелей
По словам Евгения, на него напал полноватый мужчина средних лет. «Против моих метр семьдесят роста он крупный. Помню, лицо заплывшее, со вторым подбородком, лысеющий. Одет обычно — в пуховике, штанах каких-то. Я запомнил три цифры номера машины. Мы звонили в «Безопасный город», мне сказали, что там нет камер, которые бы выходили на ту часть дороги. Я видел, что люди останавливались и снимали. Буду признателен, если очевидцы свяжутся со мной, согласятся поделиться видеозаписями и дать свидетельства», — говорит Евгений.
С пострадавшим можно связаться по телефону +7 900 349 8350 или написать в Телеграме.