Тушили баню — обнаружили тело: в Калининградской области при пожаре погиб 55-летний мужчина

В Калининградской области при пожаре погиб человек. Об этом сообщают региональные Следственный комитет и МЧС.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 10 января, в посёлке Комсомольск Гвардейского района. На приусадебном участке одного из домов загорелась баня площадью 30 квадратных метров.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара обнаружено тело мужчины. По данному факту СКР проводит проверку.

Личность погибшего установлена. Им оказался 55-летний местный житель.

На теле погибшего не обнаружено видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти. Для установления точной причины смерти, причины возгорания и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. На месте работали девять человек личного состава и две единицы спецтехники», — отметили в МЧС.



