Жительница Гурьевска поверила в заработок на криптовалюте и отдала аферистам свыше 9,8 млн рублей

В Калининградской области жительница Гурьевска отдала мошенникам более 9,8 млн рублей. Об этом в субботу, 10 января, сообщает региональная прокуратура.

Как установили правоохранители, 50-летняя женщина одном из телеграм-каналов познакомилась с мужчиной, который представился криптоинвестором и убедил её в своих высоких доходах. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник вовлекал потерпевшую якобы в торговлю криптовалютой.

Поверив в возможность высокого заработка, женщина, продававшая в это время свой дом, сначала передала мошенникам полученный задаток, а затем и всю остальную сумму от продажи жилья. Причиненный потерпевшей ущерб составил 9,885 млн рублей.

По данному факту прокуратура Гурьевского района признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).