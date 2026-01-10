Захрипел и упал на лёд: под Калининградом во время зимней рыбалки умер 67-летний мужчина

ВКонтакте

67-летний житель Калининградской области скончался на льду во время зимней рыбалки. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах регионах, а также Следственном комитете.

Трагедия произошла в пятницу, 9 января, на реке Прохладной в Гурьевском районе. Мужчина занимался подлёдным ловом в районе посёлков Ушаково и Вороново около старой дамбы.

В какой-то момент, по словам очевидцев, он захрипел и упал. Когда к пострадавшему подошли другие рыбаки, у него уже не прощупывался пульс.

Свидетели вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть пенсионера. Спасатели МЧС на мягких носилках транспортировали тело на берег, передав его родственникам и сотрудникам правоохранительных органов.

В региональном СКР пояснили, что по данному факту организована проверка. На место выезжал следователь, видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Для установления точной причины гибели рыбака назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.