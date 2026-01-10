11:20

Захрипел и упал на лёд: под Калининградом во время зимней рыбалки умер 67-летний мужчина

67-летний житель Калининградской области скончался на льду во время зимней рыбалки. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах регионах, а также Следственном комитете. 

Трагедия произошла в пятницу, 9 января, на реке Прохладной в Гурьевском районе. Мужчина занимался подлёдным ловом в районе посёлков Ушаково и Вороново около старой дамбы. 

В какой-то момент, по словам очевидцев, он захрипел и упал. Когда к пострадавшему подошли другие рыбаки, у него уже не прощупывался пульс. 

Свидетели вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть пенсионера. Спасатели МЧС на мягких носилках транспортировали тело на берег, передав его родственникам и сотрудникам правоохранительных органов. 

В региональном СКР пояснили, что по данному факту организована проверка. На место выезжал следователь, видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Для установления точной причины гибели рыбака назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

