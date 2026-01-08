Калининградцы из-за снега и льда на тротуарах стали на 33% чаще обращаться в травмпункт

ВКонтакте

В Калининграде с начала 2026 года количество обращений в травмпункт Городской клинической больницы скорой медицинской помощи выросло на 33%. Об этом в четверг, 8 января, сообщает региональный минздрав.

Как отметил в ведомстве,в праздничные дни ежедневно в травмпункт обращается 120 человек, тогда как в обычные дни это количество составляет 80-90.

«В этом году январь выдался морозным и снежным, в связи с чем количество пациентов увеличилось: в среднем от 10 до 40 обращений в сутки за период с 30 декабря 2025 года по 8 января 2026 года», — говорится в сообщении.