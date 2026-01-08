В Калининграде на Павлика Морозова автобус столкнулся с легковушкой, движение заблокировано (обновлено)

ВКонтакте

В Калининграде рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем Nissan. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По оперативной информации, инцидент произошёл в четверг, 8 января, около 10:10 на ул. Павлика Морозова. Nissan осуществлял перестроение и столкнулся с автобусом.

В результате столкновения в салоне автобуса упала пассажирка 1984 года рождения. ️На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок Калининграда, в связи с аварией движение общественного транспорта на ул. Павлика Морозова в направлении центра города заблокировано.

«Автобусы маршрутов №7, 10, 11, 16, 19, 21, 29, 34, 39, 40, 63, 72, 87 временно следуют по ул. Минусинской, ул. Коммунистической и далее по действующим схемам движения», — отметили в ведомстве.