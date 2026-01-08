В Гусеве потушили пожар и нашли тело местного жителя (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в Гусеве при тушении пожара обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент случился вечером в среду, 7 января. По данным областного управления МЧС, в одноэтажном доме в Железнодорожном переулке горели бытовые отходы на площади два квадратных метра. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

На месте обнаружен мужчина без признаков жизни. Личность погибшего установлена. Им оказался 53-летний местный житель.

«В ходе осмотра места происшествия, видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, причиной возгорания явилась неосторожность мужчины при курении», — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве отметили, что для установления точной причины смерти, причины возгорания и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В рамках проверки следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.