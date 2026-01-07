В метро Шанхая пассажир чуть не сгорел заживо после самовоспламенения пауэрбанка

ВКонтакте

В Китае в метро Шанхая на одном из пассажиров загорелоась одежда из-за внезапного самовозгорания сертифицированного пауэрбанка. Об этом в среду, 7 января, сообщает ТАСС.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали бегущего по эскалатору мужчину в горящей верхней одежде. Пассажиры на платформе отошли в сторону, а сотрудники метро устранили возгорание.

Как отмечается в публикации, внешний аккумулятор не был включен во время инцидента. Он был приобретен пассажиром в декабре 2025 года. Зарядное устройство имело утвержденный в Китае сертификат 3C (ССС).

«Риск самовозгорания пауэрбанков не ограничивается процессом зарядки. Оно может произойти из-за различных факторов - внутреннего короткого замыкания и накопившихся физических повреждений», — говорится в сообщении.

В октябре 2025 года самолет Air China, направляющийся из КНР в Южную Корею, совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун из-за произвольно загоревшейся на борту литиевой батареи.