Черняховск в Рождество остался без воды из-за крупной аварии

В Черняховске возможны перебои с подачей воды из-за крупной аварии на водопроводных сетях. Об этом в среду, 7 января, сообщает областное предприятие «Водоканал».

Прорыв трубы случился на ул. Комсомольской около дома №14. На месте происшествия работают аварийные бригады. Полностью восстановить водоснабжение планируется до 17:00.

«Предугадать наступление аварийной ситуации практически невозможно. Сети Черняховского округа передали предприятию на обслуживание в сильно изношенном состоянии. Также влияют перепады температуры. Узнать о ходе проведения работ можно по телефону горячей линии: (8 40-12) 555-151, доб. 1 круглосуточно», — отметили в «Водоканале».