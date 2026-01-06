21:32

Мать надышалась дымом и попала в больницу: подробности пожара в Светлом (видео)

  1. Происшествия
Мать надышалась дымом и попала в больницу: подробности пожара в Светлом (видео) - Новости Калининграда | Фото: ГУ МЧС России по Калининградской области
Фото: ГУ МЧС России по Калининградской области

Стали известны подробности пожара в Светлом, где спасли мать с двумя детьми. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, в квартире горели бытовые приборы и мебель на площади шесть квадратных метров. Мать малолетних детей госпитализирована с отравлением продуктами горения. 

Для оказания помощи к женщине был направлен психолог МЧС России. Дети осмотрены медиками и переданы родственнице матери.

Происшествия Светлый
