Калининградские пожарные спасли женщину с маленькими детьми

В Калининградской области в Светлом загорелась квартира, в которой находились маленькие дети. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент случился во вторник, 6 января, в пятиэтажном дома на ул. Пионерской. В квартире на четвёртом этаже проживает женщина с детьми трёх лет и четырёх месяцев.

В одной из комнат загорелась мебель. Причину возгорания устанавливают пожарные.

Спасатели эвакуировали женщину с детьми и передали бригаде скорой помощи. Также была спасена соседка с пятого этажа. В подъезде было сильное задымление.

Для ликвидации пожара было задействовано восемь сотрудников МЧС и два спецавтомобиля.