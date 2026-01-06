Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию детских сухих смесей Нестле из-за сильного токсина

ВКонтакте

Ввоз в Россию детских сухих смесей Нестле приостановлен Роспотребнадзором в связи с возможным наличием токсина цереулида. Об этом во вторник, 6 января, сообщается на сайте ведомства.

«По представленной информации ООО «Нестле Россия» Роспотребнадзором введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию России продукции — сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухую смесь на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025, в связи с возможным наличием токсина цереулида», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика — растительные масла.

«Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида, могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до шести часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что оборот данной продукции запрещен в РФ.