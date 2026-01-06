Следком проводит проверку после жалоб на вырубку многолетних елей в Нальчике

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Нальчике следственные органы проводят проверку после жалоб местных жителей на вырубку деревьев во время ремонта одной из улиц. Об этом во вторник, 6 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

В публикации отмечается, что жители Нальчика в соцсетях пожаловались на вырубку елей, высаженных вдоль дороги на улице Карашаева возле парка «Ореховая роща». Администрация города в ответ сообщила, что деревья вырубают в рамках заключенного контракта на капитальный ремонт улицы, которым предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос.

Глава КБР Казбек Коков 6 января сообщил о приостановке работ в связи с обращениями местных жителей. По его словам, с учетом их мнения проект ремонта будет скорректирован. Оставшиеся деревья сохранят, а уже спиленные будут заменены на новые высокорослые растения. Для дальнейшего обсуждения проекта 7 января состоится встреча главы администрации Нальчика с жителями улицы.

«В средствах массовой информации сообщается, что администрацией города Нальчика при проведении работ по расширению дорожного полотна по улице Карашаева было принято решение о вырубке многолетних елей без согласия местных жителей. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.